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Biden'ın Hazine Bakanlığına Yellen'ı getirmesi bekleniyor

24.11.2020 - 08:49 | Son Güncelleme :
Biden'ın Hazine Bakanlığına Yellen'ı getirmesi bekleniyor | Ekonomi Haberleri

Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor. Yellen, ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak. Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.


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