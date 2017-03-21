Beyaz eşyada KDV indirimi uzayacak mı?

Maliye Bakanı Ağbal, "Beyaz eşyada uygulanan KDV indirimi süresini uzatmayı değerlendireceğiz" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerinde 30 Nisan'da süresinin sona ereceğini ancak yaşanan piyasalarda bu indirim sonrası yüzde 30'lara ulaşan canlılığın farkında olduklarını belirterek durumu değerlendireceklerini söyledi.

Ağbal'ın Çorum'da yaptığı ve Anadolu Ajansı'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada Nisan ayının sonunda bu düzenleme süresi dolacak ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz. Şimdi müthiş olumlu bir atmosfer var" dedi ve ekledi:

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"En son gelen rakamlar, beyaz eşyada geçen seneden bu seneye Şubat-Şubat dönemine göre satışlar yüzde 30'un üzerinde artmış. Ben aynı oranın mobilya sektöründe de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu, piyasada bir hareketlenme getirdi, alışverişe bir canlılık getirdi. Bunu da dikkate alacağız."

ÖTV 30 NİSAN'A KADAR SIFIRLANMIŞTI

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlanmıştı.

Öte yandan aynı kararla ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edilmişti. Ayrıca konut sektöründe de aynı gün bazı vergi teşvikleri getirilmişti.

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