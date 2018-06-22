Beyaz eşya iç satışları yüzde 10 arttı

Beyaz eşya iç satışları mayıs ayında yüzde 10 artarken, ihracat da yüzde 6 yükseliş kaydetti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün bazında beyaz eşya iç satışları Mayıs ayında yüzde 10 artışla 692,337 adet olarak gerçekleşti.

Reuters'in haberine göre: İhracat ise Mayıs'ta yüzde 6 artışla 1.69 milyon adet oldu.

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Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat yüzde 8 artışla 7.43 milyon adet olurken; iç satışlar ise yüzde 15 gerileyerek 2.69 milyon adet olarak gerçekleşti.

Dört ana ürün grubunda beyaz eşya üretimi Mayıs ayında yüzde 2 artışla 2.26 milyon adet, Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 3 düşüşle 10.22 milyon adet oldu.