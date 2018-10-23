Beştepe'de Almanya zirvesi | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 80’in üzerinde Alman şirketin yöneticisiyle Beştepe’deki yatırım zirvesinde bir araya gelecek.

25 Ekim Perşembe günkü buluşmada Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier’in yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanları ile uluslararası alanda söz sahibi Siemens, Mercedes, BMW, Bosch, Krone, Thyssen Krupp, Eon gibi Alman şirketlerin üst düzey yöneticileri yer alacak.

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Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Altmaier’in iki gün sürecek ziyaretinde, 5 yıl önce kurulması kararlaştırılan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin ilk toplantısının yapılması da öngörülüyor. Ziyarette Türk ve Alman iş insanlarının bir araya geleceği enerji ve yatırım forumları düzenlenecek.

FIRSATLAR VE TEŞVİKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de yapılacak görüşmede Alman firmalarına yeni yatırım davetinde bulunacak. Görüşmede Türkiye ve Almanya’nın üçüncü ülkelerde oluşturacağı işbirliği imkânları da değerlendirilecek.

Bu kapsamda başta otomotiv, enerji, perakende, telekominikasyon, ulaştırma olmak üzere önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar konuşulacak. Erdoğan, Yatırım Ofisi’ne yeni yatırımlar ve işbirlikleri için kolaylık sağlanması talimatını verecek.

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