Beşiktaş'tan 10 milyon 47 bin 768 lira net kar

Beşiktaş, 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 döneminde 10 milyon 47 bin 768 lira kâr elde ettiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1 Haziran 2017- 31 Mayıs 2018 döneminde 10 milyon 47 bin 768 lira konsolide net kar elde etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 1 Haziran 2017- 31 Mayıs 2018 dönemindeki konsolide net karının 10 milyon 47 bin 768 liraya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ın 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 döneminde 4 milyon 703 bin 927 lira konsolide net kar elde ettiği kaydedildi.

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