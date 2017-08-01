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BES`te yeni paket hazırlığı

01.08.2017 - 10:39

Bireysel emeklilik sektörü temsilcileri hükümete yeni bir paket sunmaya hazırlanıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni düzenleme sinyali vermesinin ardından bireysel emeklilik sektörü temsilcileri hükümete yeni bir paket sunmaya hazırlanıyor.

Sistemdeki cayma oranının beklentilerinin “çok üzerinde” kaldığını söyleyen Şimşek, “Bu konuda oturup tekrar dünya uygulamalarına bakıp bir iyileştirmeye gidebiliriz. Belki bir miktar ince ayar gerekebilir” açıklamasında bulundu.

BusinessHT'de yer alan habere göre; 6,3 milyon çalışanın dahil olduğu otomatik BES'te 2,5 milyon kişi kalmış durumda. Otomatik BES'ten çıkış oranı ortalamada yüzde 60'a yaklaşırken, özel sektörde sistemden çıkış oranı yüzde 62, kamuda ise yüzde 49 oranında.

Sistemden çıkışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle sektör temsilcileri, çıkış oranını azaltmak için hummalı bir çalışmanın içine girdi. Yeni paketin Eylül-Ekim gibi hükümete sunulması beklenirken en geç 1 Ocak 2018'de yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor.

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"CAYMA SÜRESİ ERTELENMELİ"

Gelişmiş ülke örneklerinde işveren katkısı her ne kadar öne çıksa da, sektör temsilcileri Türkiye'de işveren katkısına sıcak bakılmadığı görüşünde.

Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez'e göre işveren katkısı bugünkü cayma oranını iyileştirecek olsa da sistemin daha sağlıklı çalışabilmesi için başka kurgu değişikliklerine ihtiyaç var.

Açıklamalarda bulunan Türkölmez, cayma süresinin ertelenmesi gerektiğini kaydederek sisteme girildikten sonra en az 6-8 ay gibi bir süre sistemden çıkışa izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Üzerinde mutabık kalınmış bir uygulama olmadığına değinen Türkölmez, sektör olarak bir öneri üzerinde çalıştıklarını kaydederek "Sistem kurulurken bazı önerilerde bulunmuştuk, benzer önerilerde bulunacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

45 yaş üzeri çalışanların sisteme katılımlarının isteğe bağlı olması gerektiğine dikkat çeken Türkölmez, 45 yaş üzeri çalışanların sisteme dahil edilmesinin de öneri paketinde tartışılan konulardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

SİSTEMDEN CAYMA ORANI NEDEN YÜKSEK?

Türkölmez, cayma oranında yıl sonu ulaşmayı bekledikleri rakama çok erken gelindiğini kaydederek sistemden çıkışın yüksek olma nedenlerini şu sözlerle özetledi:

"Sisteme kattığınız çalışanlar şirketlerin mobil uygulamaları, çağrı merkezleri ya da internet siteleri üzerinden cayma talebinde bulunarak çok kısa sürede sistemden çıkabiliyorlar. Zaten ekonomik olarak çok da kolay bir dönemden geçmiyoruz. Girildiği günün ertesi günü çıkma hakkı verildiğinde bu tip bir caymayla karşı karşıya kalıyoruz."


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