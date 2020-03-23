‹ Önceki Haber Turizm dünya çapında etkilendi Turizm dünya çapında etkilendi Sonraki Haber › Trafik sigortasında değişiklik Trafik sigortasında değişiklik

BES fonlarında yüzde 14 reel getiri

23.03.2020 - 08:32
BES fonlarında yüzde 14 reel getiri | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım sisteminin 2019 yılı performansına ve sistemdeki fonların getirileri üzerine açıklamada bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; TSB’nin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, BES fonları 2019’da katılımcılarına yüzde 14.39 reel getiri sağlayarak, son yıllardaki en iyi performansını gösterdi.

TSB’den yapılan açıklamada 2019 yılsonu itibarıyla BES’te 6.9 milyon katılımcıya, devlet katkısı dâhil 119.1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığına dikkat çekilirken, “Otomatik katılım ile sisteme katılan çalışan sayısı da 5.4 milyon oldu ve sistemde biriken 8.2 milyar TL fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı. Böylece, her iki sistemde toplamda 127.3 milyar TL fon büyüklüğü ile 12.2 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı” denildi.

Emeklilikte refah düzeyinin korunmasını sağlayan uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES’in, kısa vadeli enstrümanlarla karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yapan açıklamada, “2019 verileri de son 5 ve 10 yıllık veriler de BES fonlarının sağladığı getiriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemeleri büyük önem taşıyor.” denildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
85.796 Değişim: 0,00% Hacim : 7.229 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 20.03.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
6,5724 Değişim: 0,30%
Düşük 6,5266 23.03.2020 Yüksek 6,5744
Açılış: 6,5528
7,0714 Değişim: 0,71%
Düşük 6,9716 23.03.2020 Yüksek 7,0725
Açılış: 7,0216
315,08 Değişim: -0,24%
Düşük 313,06 23.03.2020 Yüksek 317,63
Açılış: 315,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.