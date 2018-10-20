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BES 86 milyar liralık büyüklüğe ulaştı

20.10.2018 - 16:42
BES 86 milyar liralık büyüklüğe ulaştı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de 15. yılını geride bırakan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımcıların ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü yaklaşık 86 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de 27 Ekim 2003'te faaliyete geçen ve emeklilik döneminde insanların refah düzeylerini yükseltmeyi hedefleyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 15. yılını geride bıraktı. Aynı zamanda ülke ekonomisine uzun vadeli kaynak sağlayan sistemde, katılımcıların ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü yaklaşık 86 milyar lirayı buldu.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden yaptığı derlemeye göre, BES'teki katılımcı sayısı 2013'te 4,1 milyon iken, 2015'te 6 milyona, 2016'da 6,6 milyona, 2017'de ise 7 milyona yükseldi. Böylece, sistemdeki katılımcı sayısı 5 yıllık dönemde yüzde 70 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde sistemdeki fon tutarında da büyük artış görüldü. 2013'te 26,2 milyar lira olan toplam fon tutarı, geçen yıl 77,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Ödenen devlet katkısı tutarları da yıldan yıla artış gösterdi. Devlet katkısı fon tutarı 2013'te 1,1 milyar lira, 2014'te 3 milyar lira, 2015'te 5 milyar lira, 2016'da 7,4 milyar lira, 2017'de ise 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sistemdeki katılımcı sayısı 5 Ekim itibarıyla 6 milyon 931 bin 17 oldu. Katılımcıların fon tutarı 76,1 milyar lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 85,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 83 bin 504 olarak hesaplandı.

OTOMATİK BES'TEKİ ÇALIŞAN SAYISI 5 MİLYON

Öte yandan, BES'in kapsayıcılığının artırılması, sistemin tabana yayılması ve düşük tasarruf oranlarının yükseltilmesi amacıyla "kademeli" olarak başlatılan otomatik BES'e katılanların sayısı 5 Ekim itibarıyla 5 milyona ulaşırken, çalışanların fon tutarı ise 3,9 milyar liraya ulaştı.

Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-bin çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de, 100-250 çalışanı bulunan özel sektör kuruluşları da 1 Temmuz 2017'de sisteme katılmıştı. Bu yılın ocak ayında mahalli idareler, KİT'ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör, 1 Temmuz'da ise 10-50 çalışanı olan özel sektör OKS'ye katılım sağlamıştı.

10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019'dan itibaren sisteme katılacak.

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında, çalışanların işverenleri aracılığıyla BES'e otomatik katılım uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek.


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