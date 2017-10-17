Bernanke, Yellen`i tavsiye etti

Eski Fed Başkanı Bernanke, Yellen`ın yeniden Fed başkanlığına getirilmesini desteklediğini belirtti

Eski Fed Başkanı Ben Bernanke, Yellen'ın finans piyasalarına güven getirmiş olması sebebiyle yeniden Fed başkanlığına getirilmesini destekleyeceğini söyledi.

Bernanke, Trump'ın, hisse piyasasının ABD Başkanı'nın başarısı için gerçekten önemli bir belirleyici olduğunu düşünmesi ve finans piyasalarını istikrarlı ve güçlü görmek istemesi durumunda, bu yönde bir aday seçmesi gerektiğini söyleyerek Yellen'ın komiteyi bir arada çalışması için yönetebileceğini gösterdiğini ve faiz artışları ve bilanço küçültme sürecini desteklemeye etkili bir şekilde başlamış olduğunu dile getirdi.

Toronto'da düzenlenen konferansta konuşan Bernanke, "Bu politikalarda aşama kaydetmek kolay değil ve Yellen, bu zamana dek oldukça istikrarlı ve tahmin adılabilir bir şekilde ilerledi" şeklinde konuştu.

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