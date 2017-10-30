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Benzin ve motorine zam

30.10.2017 - 09:26 | Son Güncelleme : 30.10.2017 - 17:23

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorinin litre fiyatına 18 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 12 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 kuruş artacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,48 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,50 liraya yükselecek.

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Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,79 liradan 4,97 liraya, İstanbul'da 4,74 liradan 4,92 liraya, İzmir'de 4,78 liradan 4,96 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. 

Benzine en son 26 Ekim'de 9 kuruş, motorine ise 27 Eylül'de 13 kuruş zam yapılmıştı.

 


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