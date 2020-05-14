Benzin ve motorinde indirim | Ekonomi Haberleri

Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinde pompa fiyatlarına ortalama 7 kuruş, motorinde ise 12 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,54 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,47 liradan 5,40 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,58 liraya inecek.

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Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,28 liradan 5,16 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,27 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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