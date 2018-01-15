Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

Benzin fiyatına zam geldi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,57 liradan 5,65 liraya, İzmir'de 5,59 liradan 5,67 liraya yükselecek.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 14 Aralık 2017'de 8 kuruşluk zam yapılmıştı.