Benli: 2020 sigortanın bir ihtiyaç olduğunu hatırlattı | Ekonomi Haberleri

TSB Başkanı Benli, "2020'ye baktığımızda, hem bugünümüz hem de güvenli yarınlarımız için hayattaki risklere karşı, sürdürülebilir bir yaşam standardı sağlama noktasında sigortanın bir ihtiyaç olduğunu tüm yönleriyle hatırlatan bir yıl olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Sigorta Haftası'nda sigorta ve emeklilik sektöründeki gelişmeleri değerlendiren ve sektörün önemine değinen bir açıklama yaptı.

Sigorta Haftası etkinlikleri, her yıl sigorta ve tasarruf bilinci ile farkındalığını artırmak, farklı risklere dikkati çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, TSB olarak tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir büyümeyi sağlama ve sigorta farkındalığını yükseltme hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Birlik olarak Sigorta Haftası etkinliklerine büyük önem verdiklerini ve tüm paydaşlarıyla birlikte sigortanın önemini anlatmak için bu haftanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Benli, şunları kaydetti:

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"İyi günde, kötü günde sigortalılarımızın yanında olmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılına baktığımızda da hem bugünümüz hem de güvenli yarınlarımız için hayattaki risklere karşı, sürdürülebilir bir yaşam standardı sağlama noktasında sigortanın bir ihtiyaç olduğunu tüm yönleriyle hatırlatan bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu süreçte de ekonomimize güç katmak, vatandaşlarımızın yarınlarının güvencesi olmak için aralıksız çalıştık. Sektörümüz 2020'nin ilk yarısı itibarıyla 272 milyar TL aktif büyüklüğe ve ağustos sonu itibarıyla 53,3 milyar TL prim üretimine ulaştı. 24 Eylül 2020 itibarıyla BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı 12,5 milyona ve toplam fon büyüklüğü 160 milyar TL'ye yaklaştı. Yılın ilk yarısında 19,9 milyar TL tazminat üstlendik. 2019 sonu itibarıyla GSYH'nin 30 katına ulaşan 129,3 trilyon TL'lik büyüklüğümüzle pek çok projeye güvence sağladık. Bugün de nükleer enerji santrallerinden altyapı yatırımlarına farklı projelere sağladığımız teminatla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon üstleniyoruz."

"SİGORTA HAFTASI'NDA 'SİGORTASIZ OLMAZ' DİYORUZ"

Üstlendiği fonksiyonlarla sigortanın ekonomi için, toplum için ve bireyler için güven olduğunu belirten Benli, "Güvende hissetmek için sigorta yaptırmak ve sigortalı kalmak önem taşıyor. Sektör olarak riskleri güvence altına alıyoruz ve Sigorta Haftası'nda 'sigortasız olmaz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Benli, sigorta sektörünün ekonomi içindeki payını artırmayı, banka dışı finans sektörünün büyümesinde öncü rol üstlenmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini kaydetti.

"PANDEMİDE 50,6 MİLYON TL'Sİ SAĞLIK BRANŞI OLMAK ÜZERE 400 MİLYON TL'LİK KATKI SAĞLADIK"

Atilla Benli, sektör açısından çok önemli bir dönemden geçtiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Üst politika belgelerindeki bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesine yönelik hedefler, bankacılık dışı finans sektörünün geliştirilmesine yapılan vurgu, SEDDK'nin ve Türk Reasürans'ın kuruluşu, kamu otoritesi ve sigorta sektörü arasındaki etkin iletişim ve sinerji sektörümüzün gelişimi için pek çok fırsat barındırıyor. Ayrıca, Yeni Ekonomi Programı kapsamında tasarrufların artırılması ve katılım sigortacılığının yaygınlaştırılması hedefi de büyüme için yeni olanaklar sağlıyor. Katılım sigortacılığının gelişimi, sigorta sistemine hiç dahil olmamış kişilerin de sisteme dahil olması açısından önem taşıyor. Biz de bu fırsatları doğru değerlendirerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı hedefliyoruz.

2020 yılı hem pandemi hem de yaşanan doğal afetler ile sigortanın bir ihtiyaç olduğunu tekrar hatırlattı. 2020 yılı maalesef dünyada pandeminin ve ülkemizde de doğal afetlerin etkili olduğu bir yıl oldu. 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya illeri başta olmak üzere bölgeyi etkileyen deprem yaşandı. Yaz aylarında Ankara, Burdur ve Bursa, Giresun ve Rize'de sel ve dolu felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Sektör olarak tüm afetlerin ardından hızla hareket ederek hasar tespit çalışmalarını ve ödemeleri başlattık. Diğer yandan, pandemi döneminde de devletimizin aldığı ekonomik tedbirlerde üzerimize düşenleri yaptık ve iyi bir sınav verdik. Gerek teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşılanması gerek aldığımız tavsiye kararları ile aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk. Pandemi döneminde 50,6 milyon TL'si sağlık branşı olmak üzere 400 milyon TL'lik katkı sağladık ve sigortalıların yanında olmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle faaliyet gösterdik."

"SİGORTA BİLİNCİNİN VE FARKINDALIĞININ YÜKSELMESİNİ ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA GÖRÜYORUZ"

TSB Başkanı Benli, sigorta sektöründe penetrasyon oranlarının hala düşük olduğunu belirterek, 2019 sonu itibarıyla penetrasyon oranının dünya genelinde yüzde 7,2 ve Türkiye'de yüzde 2,2 olduğunu bildirdi.

Sigortanın önemini ve bir ihtiyaç olduğunu anlatmanın, yarınları güvence altına almak için ilk akla gelen önlemlerden biri olmasını sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Benli, "Bu sadece sektörümüz için değil, ülkemizin, ekonomimizin ve vatandaşlarımızın refahı için de olmazsa olmazlar arasında yer alan bir konu. Bu nedenle sigorta bilincinin ve farkındalığının yükselmesini öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sigorta Haftası etkinlikleri de bu anlamda önem verdiğimiz bir dönem. Bu hafta boyunca dijital platformlardan yürüteceğimiz iletişim faaliyetlerimizle her yaştan vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Haftası etkinliklerinde sosyal medya kanalları üzerinden sigorta şirketlerinin genel müdürlerinin sigortaya ve emekliliğe ilişkin görüşlerini paylaşacak ve aktif bir iletişimle "Sigortasız olmaz" mesajını yaygınlaştıracak.

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