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BDDK'dan Standard Chartered'a destek

20.11.2019 - 16:13
BDDK'dan Standard Chartered'a destek | Ekonomi Haberleri

BDDK, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin Standard Chartered Bank grubuna dahil yabancı banka ve finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'ye, Standard Chartered Bank grubuna dahil yabancı banka ve finansal kuruluşlara, Türkiye'de yerleşik kuruluşlar ve bunların yurt dışında yerleşik bağlı ortaklıkları ve/veya iştiraklerine kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına ilişkin kredi operasyon işlemlerinin sunulması, müşteri ilişkileri ve iletişimi 


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