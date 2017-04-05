BDDK'dan Pasha Bank'a faaliyet izni

BDDK, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'ye çeşitli konularda faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'ye çeşitli konularda faaliyet izni verdi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan BDDK kararına göre, banka, dövize dayalı opsiyon sözleşmelerinin alım ve satımı, aracılığı, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, forfaiting işlemleri ve sigorta acenteliği aracılık hizmetleri konularında faaliyet yürütebilecek.

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