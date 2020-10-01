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BDDK'dan önemli sahte site uyarısı

01.10.2020 - 10:44
BDDK'dan önemli sahte site uyarısı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sahte internet siteleri ile ilgili uyarıda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte internet siteleri ile ilgili uyarıda bulundu. BDDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Son dönemde Kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka  müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir. Söz konusu sahte siteler, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile  hazırlanmakta olup BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi  kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına  katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve  kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep  telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası,  banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi  talep edilmektedir.

Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının  tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler  işletilmektedir.

BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet  sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda  bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet  yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda  mülahaza edilmektedir."


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