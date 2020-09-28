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BDDK'dan önemli aktif rasyo açıklaması

28.09.2020 - 09:16
BDDK'dan önemli aktif rasyo açıklaması | Ekonomi Haberleri

BDDK'dan yapılan açıklamada 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu'nun aylık ortalamasının, mevduat bankaları için yüzde 90’ın, katılım bankaları için yüzde 70’in altına düşmemesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), bankaların  aktif rasyosunu revize etti.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, aktif rasyosunu mevduat  bankaları  için %90, katılım bankaları için %70'e indirildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kurulun 28.09.2020 tarihli toplantısında, 28.09.2020 tarih ve 24049440-010.99- E.14206 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43  üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,    18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003  sayılı, 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı ve 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı Kurul Kararları ile bankalarca hesaplanmasına ve her ay  sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları  için %95’in, katılım bankaları için %75’in altına düşmemesine karar  verilmiş olan Aktif Rasyosunun(AR) hesaplanmasına ilişkin, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 01.10.2020  tarihinden itibaren,

- 9125 sayılı Kurul Kararında mevduat bankaları için %95 ve  katılım bankaları için %75 olarak belirlenmiş olan AR değerinin  sırasıyla %90 ve %70 olarak düzenlenmesine ve bu kapsamda

- AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının  mevduat bankaları için %90’ın, katılım bankaları için %70’in altına  düşmemesine,

- Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi  uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay  sonu itibariyle AR değeri %90’ın altında olan mevduat bankaları ve  %70’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %90 ve  %70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına,

- Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine, Aktif Rasyosu (AR)* = Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0,75 ) +
                      ( TCMB Swap x 0,5 )
                      ----------------------------------------
                       TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,75** )
    * Her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının  mevduat bankaları için %90, katılım bankaları için %70 olması  gerekmektedir.
    ** YP Mevduat toplamının YP Kredilere kadar olan kısmı için bu  katsayı 1 olarak uygulanır.

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web  sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. "


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