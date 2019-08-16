‹ Önceki Haber Huawei 6G çalışmalarına başladı Huawei 6G çalışmalarına başladı Sonraki Haber › Gelecek hafta 4 ihale düzenlenecek Gelecek hafta 4 ihale düzenlenecek

BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik

16.08.2019 - 10:26
BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bağımsız denetim raporlarına tabi kredi sınırı 500 milyon liradan 100 milyon liraya düşürüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil 100 milyon lira ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında ilave belgeler istenecek. Söz konusu kredi sınırı daha önceki yönetmelikte 500 milyon lira olarak belirlenmişti

##$HABER_1456804$##.

Geçen hafta BDDK yetkililerince, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon liralık sınırın 100 milyon liraya düşürülmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.

Bu değişiklik ile bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamının genişletileceği, mali şeffaflığın artırılacağı ve bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanının kolaylaştırılacağı vurgulanmıştı. 


‹ Önceki Haber Huawei 6G çalışmalarına başladı Huawei 6G çalışmalarına başladı Sonraki Haber › Gelecek hafta 4 ihale düzenlenecek Gelecek hafta 4 ihale düzenlenecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5709 Değişim: 0,08%
Düşük 5,5297 16.08.2019 Yüksek 5,5794
Açılış: 5,5664
6,1846 Değişim: -0,15%
Düşük 6,1374 16.08.2019 Yüksek 6,1941
Açılış: 6,1941
271,37 Değişim: -0,47%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.