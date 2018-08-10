BDDK'dan İstanbul Ödeme Kuruluşu AŞ'ye faaliyet izni

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, İstanbul Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildiği bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, İstanbul Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme kuruluşu faaliyetinde bulunma izni verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, BDDK , İstanbul Ödeme Kuruluşu A.Ş'ye faaliyet izni verdi.

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