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BDDK'dan 'faiz' mesajı

24.07.2017 - 16:54

BDDK bankaların likidite oran hesaplamalarına ilişkin değişiklik taslağı yayımladı; mevduat faizlerinde bir miktar gevşeme beklenebilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların likidite oranlarını rahatlatması ve mevduat faizlerde bir miktar gevşeme yaratacağı öngörülen, bankaların likidite oran hesaplamalarına ilişkin bir değişiklik taslağı yayımladı.

"Bankaların likidite karşılama oranı hesaplamasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı"na göre, TCMB'ye yatırılan zorunlu karşılıkların yüzde 100'ü yüksek kaliteli likit varlık olarak değerlendirilecek.

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TEB Yatırım bankacılık analisti Duygun Kutucu yayımladığı notta, "Şu anda, zorunlu karşılıkların yalnızca yüzde 50'si yüksek kaliteli likit varlık olarak dikkate alınmaktadır. Değişiklik, yürürlüğe girdiği takdirde, bankaların likidite oranlarını rahatlatacak, perakende mevduatlara yönelmek yerine kısa vadeli fonlarını artıracak" dedi.

Kutucu "Birinci çeyrekte, İş Bankası ve Halkbank'ın ortalama toplam likidite rasyoları en düşük (sırasıyla yüzde 97 ve yüzde 98), en düşük ortalama döviz likiditesi oranı ise (yüzde 108) İş Bankası'dır. Genel olarak, taslağın bankalar için olumlu olacağına inanıyoruz" dedi.

Deniz Yatırım bankacılık analisti Sadrettin Bağcı da, değişikliğin taslakla getirilen düzenlemenin etkilerinin zamanla görüleceğine dikkat çekerek, "Belki bankalar Merkez Bankası'ndan daha az borçlanabilirler, kendi aralarında borçlanma maliyetlerini aşağı çekebilirler. Bunun da mevduat faizine dolaylı etkisi olabilir" dedi.

Bankacılık sektöründe KGF destekli kredilerin de etkisiyle mevduat faizleri artarken, ekonomi yönetimi bankaları yüksek mevduat faizi istemediğine yönelik çağrılarını tekrarlıyor.

Ekonomi yetkilileri, mevduat faizlerinde temellerden uzak bir rekabetin olduğunu belirterek, sektörün bunu düzeltmesi gerektiğini, aksi durumda kamunun elinde kullanmaktan çekinmeyeceği enstrümanlar olduğunu açıklamıştı.

Bir bankacılık analisti, "BDDK bu yeni yönetmelikle, bankaların TCMB'de tuttukları zorunlu karşılıkları yüzde 50 yerine yüzde 100 ağırlıkla hesaplamaya almış olacak. Bu da bankaları likidite konusunda rahatlatacak. Mevduat tarafındaki rekabeti bir miktar dizginleyebilir" dedi.

Bankacıların verdiği bilgiye göre özellikle 1 milyon TL üzeri 31 gün üzeri mevduata bazı bankalar Temmuz ayı itibarıyla yüzde 15 veya üzerinde getiri sunuyorlar.


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