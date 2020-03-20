‹ Önceki Haber ABD borsası yükselişle kapandı ABD borsası yükselişle kapandı Sonraki Haber › SPK'dan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik SPK'dan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik

BDDK'dan Doğan Grubu'na banka izni

20.03.2020 - 08:46
BDDK'dan Doğan Grubu'na banka izni | Ekonomi Haberleri

BDDK, "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 200 milyon TL  sermayeli "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan  bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı  maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında  yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi  uyarınca Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., İlke Turistik Yatınmlar A.Ş., NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş. ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından 200 milyon TL sermayeli "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası  kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir." denildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
85.195 Değişim: 0,00% Hacim : 7.733 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 19.03.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
6,4947 Değişim: -0,76%
Düşük 6,4887 20.03.2020 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5443
6,9970 Değişim: -0,06%
Düşük 6,9601 20.03.2020 Yüksek 7,0307
Açılış: 7,0013
313,04 Değişim: 0,97%
Düşük 306,40 20.03.2020 Yüksek 313,92
Açılış: 310,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.