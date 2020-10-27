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BDDK'dan Aktif Rasyosu hesaplanmasında güncelleme

27.10.2020 - 09:39
BDDK'dan Aktif Rasyosu hesaplanmasında güncelleme | Ekonomi Haberleri

BDDK, yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredileri ve sendikasyon kredilerini Aktif Rasyosu hesaplanmasına dahil etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasına ilişkin kurul kararını internet sitesinde yayımladı. Daha önceki kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 1 Kasım 2020'den itibaren, yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin, doğrudan kullandırılmış olan kredi tutarı nispetinde ve sendikasyon kredilerinin krediyi kullandıran bankanın sendikasyondaki payı nispetinde AR'ın pay kısmında yer verilen "krediler" kalemine, kullandırım anındaki orijinal vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1,00 katsayısı ile dahil edilmesine karar verildi.

 


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