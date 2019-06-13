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BDDK kredi kartlarındaki asgari ödeme oranlarını değiştirdi

13.06.2019 - 08:21
BDDK kredi kartlarındaki asgari ödeme oranlarını değiştirdi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarındaki asgari ödeme oranlarına ilişkin değişiklik yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre önceden limite göre değerlendirilen asgari ödeme tutarında güncelleme yapıldı.

Bundan sonra kredi kartına bir yıldan fazla sahip olanlar asgari tutarın dönem borcunun yüzde 30’undan, yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40’ından aşağı borç ödemesi yapamayacak.

Ayrıca bankalar bu şartların altında olmayacak şekilde yeni asgari ödeme tutarı belirleyebilecek.

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Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şöyle:

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.”

“h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin eski halinin e ve h maddeleri şöyleydi:

e) (Değişik:RG-8/10/2013-28789 Mükerrer) Ödenmesi gereken asgarî tutarın, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzbeşinden, kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde kırkındanve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.

h) (Değişik:RG-8/10/2013-28789 Mükerrer) Ödenmesi gereken asgarî tutarın, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzbeşinden, kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde kırkındanve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine.


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