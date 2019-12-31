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BDDK iki şirket için kararını açıkladı

31.12.2019 - 09:54
BDDK iki şirket için kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

BDDK, Deren Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal ederken, Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Deren Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Deren Varlık Yönetim'in tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Denge Varlık Yönetim AŞ'ye devir olması sebebiyle şirketin faaliyet izninin iptal edildiği bildirildi.

BDDK'DAN PARAGRAM ÖDEME HİZMETLERİ AŞ'YE İZİN

BDDK'nın, Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"da belirtilen "Para havalesi" hizmetini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildiği bildirildi.


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