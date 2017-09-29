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BDDK başkanından 'faizsiz bankacılık' açıklaması

29.09.2017 - 12:27

BDDK Başkanı Akben, faizsiz bankacılık sisteminin alternatif bir finans modeli olduğunu, bankacılık sisteminin devamı, bir kopyası olmadığını belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Faizsiz bankacılık sistemi alternatif bir finans modelidir, bankacılık sisteminin devamı, bir kopyası değildir. O nedenle bankacılar, bilim insanları ve üniversitelerle beraber çalışarak hazırlıkları süren Faizsiz Finans Kanun Taslağı'nı mükemmele en yakın şekilde hazırlamalıyız." dedi.

Akben, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü'nde düzenlenen Türkiye'de Faizsiz Finans Sektörü İçin Yasal Çerçeve Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bankacılık sisteminin, Basel kriterlerine uyumunu sağladığını, AB standartlarını sağlamış duruma geldiğini, faal 50'nin üzerindeki banka içinde zarar eden bankanın bulunmadığını söyledi.

Faizsiz finansın toplam finans sektörünün yüzde 5'ini oluşturduğunu belirten Akben, faizsiz bankacılığın önümüzdeki yıllarda öngörülen yüzde 15 hedefini yakalamasının mümkün olduğunu vurguladı

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"ALTERNATİF FAİZSİZ FİNANS MODELLERİ GELİŞECEK"

Mehmet Ali Akben, faizsiz finansın konvansiyonel bankacılığın bir devamı değil, alternatif bir finans sistematiği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Faizsiz finansın bugüne kadar yüzde 5'lerde kalmasının sebebi, maalesef faizsiz finansın klasik bankacılığın taklidi olarak görülmesinden oldu. Faizsiz finans sektörünün büyümesi ne sağlayacak? Konvansiyonel bankaların yanında finansal ürün çeşitliliği sağlayacak alternatif faizsiz finans modelleri gelişecek. Faizsiz bankacılık sistemi alternatif bir finans modelidir, bankacılık sisteminin devamı, bir kopyası değildir. O nedenle bankacılar, bilim insanları ve üniversitelerle beraber çalışarak hazırlıkları süren Faizsiz Finans Kanun Taslağı'nı mükemmele en yakın şekilde hazırlamalıyız."

"İDEAL YASAL ÇERÇEVEYİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

BDDK Başkanı Akben, hükümetin hafta içinde açıkladığı Orta Vadeli Plan'da faizsiz finansa ilişkin hedeflere yer verilmesinin kıymetli olduğunu ifade ederek, "Faizsiz finans sistemiyle ilgili yasal çerçeve için biz 'bankacılar olarak ya da katılım bankacıları sadece kendi aralarında bu işi konuşsun' istemiyoruz. Akademik çevreler ve diğer paydaşlarla beraber ideal yasal çerçeveyi oluşturmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Faizsiz finansmanın toplam finans sektörünün yüzde 15'ine ulaşması öngörüsünün zor görünse de, Türkiye'nin demografik yapısına, gelişmelere bakıldığında bunun imkansız olmadığını vurgulayan Akben, "Tabii bu noktada, biz bankacıların yorumlarından ziyade bilim insanlarımızın, faizsiz finansı araştıran isimlerin katkıları çok daha kıymetli olacaktır." dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak da faizsiz finansın yaygınlaşması için finansal okuryazarlığın önemine işaret etti.

Sempozyuma Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, İÜ İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Saraç, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de katıldı.

 


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