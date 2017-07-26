BDDK başkanından 'faiz' değerlendirmesi

Bankalarla mevduat faizi yarışı ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren BDDK Başkanı Akben, piyasasının kendi düzeni olduğunu söyledi.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılıktaki faiz oranlarını değerlendirdi. "Bankacılık sektörünün sağlamlığında ve kârlılığında bir sorun yok" diyen Akben, bunun rakamlara da yansımış durumda olduğunu belirtti.

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Akben, bankalarla mevduat faizi yarışı ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve piyasanın kendi düzeni olduğunu belirterek, "Yatırımcılar açısından yüksek faiz iyi değil" değerlendirmesini yaptı. Ali Akben, "Mevduat faizindeki gerileme kredi faizlerine olumlu yansıyacak" diye konuştu.

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