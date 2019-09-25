‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Arslan: Ekonomik istikrarı kısa sürede yeniden sağladık Arslan: Ekonomik istikrarı kısa sürede yeniden sağladık

BDDK Başkanı Akben: İyi günlerin beklediğini müjdeliyorum

25.09.2019 - 10:04
BDDK Başkanı Akben: İyi günlerin beklediğini müjdeliyorum | Ekonomi Haberleri

BDDK Başkanı Akben, "Özellikle Türk lirasına sahip çıkmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu sayede de bizi inşallah ihracat alanında da Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi alanında da iyi günlerin beklediğini müjdeliyorum" şeklinde değerlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığınca bir tesiste düzenlenen 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi Galası'nda konuşma yaptı. Akben, dünyanın önemli bir siyasi ve ekonomik çalkantıdan geçtiğini söyledi.

Dünyada ekonomiyi etkileyen birçok unsur bulunduğuna dikkati çeken Akben, "Türkiye bütün bu olumsuzların arasından, bütün bu dünyada meydana gelen olumsuz tablodan çok şükür ki çok fazla hasar, çok fazla yaralanmadan bugünlere geldi. Buna katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi rekabet ortamında dijital teknoloji, yapay zeka ve teknolojik yatırımların beklediğini dile getiren Akben, şöyle konuştu:

##$HABER_1457573$##

"Bizim artık dijital tarafta, teknoloji tarafında yatırımlarımızı gözden geçirmemiz lazım. Yaptığımız işleri, emek yoğundan teknoloji yoğuna getirmemiz lazım. Ürünlerimizin kalitesini dünyada rakipleriyle rekabette boy ölçüşür hale getirmemiz lazım. Bizi bu alanda büyük bir rekabet bekliyor. Sadece bizim gibi gelişmekte olan ülkeler değil aynı zamanda gelişmiş ülkeler de bu rekabette bizi bekliyor. Biliyoruz ki, Avrupa Birliği tekstil ürünlerinin en büyük ithalatçısı ama Çin'den sonra biz önemli bir pay alıyoruz. Bangladeş var. Bangladeş ile Türkiye'yi bir kıyasladığımızda bizim herhalde daha yukarıda olmamız lazım. Teknolojik açıdan, Avrupa'ya yakınlık açısından, konumumuz açısından daha önemli bir yerde olmamız lazım."

Ülkenin önünün açık olduğunu belirten Akben, "Faizlerdeki düşmeyle, enflasyondaki düşmeyle artık sizlerin yatırımlarına devam etmesini diliyorum." dedi ve bu fırsatın değerlendirilmesini istedi.

Şu anda Türk varlıklarının çok ucuz bir seviyede olduğunu belirten Akben, şöyle devam etti:

"Bu seviyeler önemli. Bunları değerlendirmek lazım. Hem yatırım açısından hem de elimizdeki yatırımların daha etkin kullanılması açısından işlerimizi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Daha yerli daha milli sanayi ve üretim konusunda da bir çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türk lirasına sahip çıkmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu sayede de bizi inşallah ihracat alanında da Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi alanında da iyi günlerin beklediğini müjdeliyorum."

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi'nin tekstil kenti Kahramanmaraş'ta yapılmasının önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Türkiye'nin dünya tekstil ihracatı sıralamasında 10 milyar dolarlık ihracatı ile 6'ıncı sırada, 6 milyar dolarlık ithalatıyla da 10'uncu sırada yer aldığını hatırlatarak, Kahramanmaraş'ın ise Türkiye'de tekstil sektöründe ithal eden iller sıralamasında 600 milyondan fazla büyüklüğü ile 5'inci sırada yer aldığını kaydetti.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun da Kahramanmaraş'ın bugün Türkiye'nin en güçlü ekonomilerinden biri olduğunu, aktif büyüklüğü ve 5 milyar dolar sanayi üretimiyle ülkenin gücüne güç kattığını vurguladı.

Konuşmaların ardından KMTSO Başkanı Zabun ve Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a, Maraş işi sırma işlemeli Mustafa Kemal Atatürk tablosu hediye etti. Daha sonra Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ünlü dondurma ustası Erdal Kanbur'un gösterisini izleyip, satırla dondurma kesti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.863 Değişim: 0,02% Hacim : 1.108 Mio.TL Son veri saati : 10:29
Düşük 101.622 25.09.2019 Yüksek 101.992
Açılış: 101.696
5,7064 Değişim: 0,21%
Düşük 5,6916 25.09.2019 Yüksek 5,7084
Açılış: 5,6945
6,2743 Değişim: -0,10%
Düşük 6,2656 25.09.2019 Yüksek 6,2906
Açılış: 6,2808
280,66 Değişim: 0,01%
Düşük 279,83 25.09.2019 Yüksek 281,24
Açılış: 280,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.