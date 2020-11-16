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BBVA'dan 11.6 milyar dolarlık satış

16.11.2020 - 16:59 | Son Güncelleme :
BBVA'dan 11.6 milyar dolarlık satış | Ekonomi Haberleri

İspanyol BBVA bankası ABD'deki yan kuruluşu BBVA USA Bancshares'in yüzde 100'ünü 11,6 milyar dolara The PNC Financial Services Group'a sattı.

İspanya'nın en büyük ikinci bankası olan BBVA'nın ABD'den çıkışı İspanyol basınında "büyük ve başarılı bir operasyon" olarak yorumlandı. BBVA ile PNC arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan BBVA Başkanı Carlos Torres Villa, "ABD'deki yan kuruluşumuzun 11,6 milyar dolara PNC'ye satılması mükemmel bir operasyon. Bu fiyat, BBVA'nın piyasa değerinin yaklaşık yüzde 50'sini temsil ediyor. Bu operasyon, finansal olarak güçlenmemizin yanı sıra bize büyük bir stratejik esneklik kazandırdı. PNC, işimizin, müşterilerimizin, ülkede önde gelen bir finans grubunun parçası olan ABD'deki büyük ekibimizin muazzam değerini tanıdı. Bu, her iki taraf içinde büyük bir operasyon." ifadelerini kullandı.

Onur Genç'in Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olduğu BBVA'nın, Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri satışın ardından yüzde 20'ye yakın yükseldi.

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Diğer yandan İspanyol basını, "BBVA'nın bu hamleyle ABD pazarından çekildiğini ancak Caixabank ve Bankia'nın birleşmesiyle başlayan İspanyol bankacılık haritasındaki birleşme dalgasına katılmak için yeni bir cephe açtığını" yazdı.

Ayrıca, "BBVA'nın Sabadell bankasını satın almak için yapacağı olası bir hareketle ilgili piyasalarda spekülasyonların olduğu, zaten başkanlar düzeyinde bağlantıların sürdüğü" iddia edildi.


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