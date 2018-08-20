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“Bazılarını rahatsız etmeye devam edeceğiz”

20.08.2018 - 14:21
“Bazılarını rahatsız etmeye devam edeceğiz”

Turkcell CEO'su Terzioğlu, Türk mühendisler tarafından geliştiren dijital servisler hakkında yanlış ve kötü niyetli bilgiler içeren paylaşımlar yapanlar hakkında çok sert açıklamada bulundu.

cell CEO’su Kaan Terzioğlu, "Son günlerde uçtan uca Türkiye’de ve Türk mühendislerimiz tarafından geliştiren dijital servislerimizin kullanımı arttıkça, bu servislerimize yönelik yanlış ve kötü niyetli bilgiler içeren paylaşımların da artmaya başladığını üzülerek görüyoruz. Arkasında “Türkler bunu yapamaz” gibi yıllardır kafalarımıza özenle yerleştirilmeye çalışan ve artık kurtulmamız gereken bir zihniyetin bilinçli olarak yürüttüğü bu karalama kampanyası, esas itibari ile ülkemizin dijital emperyalizme koşulsuz olarak teslim olmasını amaçlıyor" dedi.

Terzioğlu açıklamalarına şöyle devam etti: "Turkcell olarak bir kez daha gururla belirtiyoruz ki BiP, Yaani, fizy, TV+, Dergilik, UpCall gibi servislerimizin hepsini kendi imkanlarımızla geliştiriyor ve tüm kullanıcı verilerini yerli veri merkezlerimizde saklıyoruz. Bu sayede en değerli varlığımız olan dijital verilerimizin yurt dışına çıkmasını engelliyoruz. Ayrıca, Turkcell’in yüzde 100 iştiraki olan Hollanda’da kurulu Lifecell Ventures şirketimiz vasıtasıyla küresel operatörlerle yaptığımız anlaşmalar sayesinde dijital servislerimizin tüm dünyada hızla yaygınlaşmasına ve ülkemizin teknoloji ihracatına da katkı sağlıyoruz.

Ankara’daki bir şirketin aynı şehirdeki müşterine reklam vermek için yurt dışındaki bir şirketin servisini kullanmasından rahatsız olmayanlar, Erzurum’daki bir şöförün yolunu bulmak için dünyanın diğer ucundaki bir şirketin altyapısını kullanmasından rahatsız olmayanlar, Adana’daki bir gencin çektiği fotoğrafları yurt dışındaki bir şirketin veri merkezinde saklamasından rahatsız olmayanlar Turkcell’in dünyaya açılma çalışmalarından rahatsız oluyor.

Biz bunu yaptıkça bazılarının rahatsız olmaya devam edeceğini bilerek yeni servisler  geliştirmeye ve var olan servislerimize yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz. Dijital servislerimizin indirilme sayısının 110 milyonu aşması, biz geliştirdikçe halkımızın bize gösterdiği desteğin devam edeceğinin en büyük göstergesi. Tukcell halkımız istedikçe Türkiye için üretmeye devam edecek."


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