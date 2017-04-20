"Bazı üreticiler ile ön anlaşmaya varıldı"

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Al-Falih, bazı üreticilerin petrol kısıntısının uzatılması konusunda ön anlaşmaya vardığını belirtti.

Umman Petrol Bakanı Mohammed Al Rumhy, Körfez Arap Petrol üreticilerinin üretim kısıntısının muhtemelen Haziran ayının ötesine uzatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Suudi mevkidaşı Al-Falih, üreticilerin arz kısıntısını uzatma konusunda ön anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Al Rumhy, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen bir mülakatta Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkelerinin Çarşamba günkü bir toplantıda arz kısıntısının uzatılması görüşünün benimsendiğini belirtti. OPEC üyeleri Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Umman ve Bahreyn'den oluşan konsey altı aylık küresel Petrol kısıntısı anlaşmasına dahil durumunda.

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BAE'de gerçekleştirilen konferansta konuşan Khalid Al-Falih, OPEC ülkeleri ve diğer önemli üreticilerin Petrol stoklarını üretim kısıntılarının ilk üç ayında beş yıllık tarihi ortalamasının altına çekmede başarısız olduğunun altını çizdi.

Al-Falih, “Yüksek derecede katılım olmasına karşın hedefimize -stokların beş yıllık ortalamaya çekilmesi- ulaşamadık.” dedi ve “Hedefimize ulaşmak için bağlı olabileceğimiz bir ön anlaşma söz konusu.” diye devam etti. Al-Falih, üretim kısıntısını kabul eden tüm üreticilerin anlaşmanın yılın ikinci yarısına uzatılması konusunda henüz fikir birliğine ulaşmadığını vurguladı.

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