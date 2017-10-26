Başkanlık yarışında Yellen'ın adı geçmiyor!

Politico'nun ismini belirtmediği bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Yellen, Fed Başkanlığı yarışında yer almayacak.

Politico'nun haberine göre Yellen, Fed Başkanlığı yarışında yer almayacak. Söz konusu habere göre başkanlık yarışı dışında kalan diğer isim Kevin Warsh.

Kaynağa göre Fed için yapılacak seçim, Jerome Powell ve John Taylor arasında olacak.

Politico'nun haberinde başka bir kaynağa dayandırdığı bir bilgiye göre “Başkan Trump hergün fikir değiştiriyor. Bu nedenle Powell ya da Taylor'ın tek seçenek olduğu varsayılamaz.”