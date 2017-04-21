Başkandan piyasalara 'mesaj'

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Enflasyon Nisan'da tepe noktasını gördükten sonra kademeli gerileyecek" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya enflasyonun Nisan ayında tepe noktasını gördükten sonra kademeli gerileyeceğini, para politikasında sıkı duruşun enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar sürdürüleceğini söyledi.

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Çetinkaya ABD'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında JPMorgan yatırımcı toplantısında yaptığı bir sunumda şu mesajları verdi:

*Son dönemdeki makroekonomik gelişrmeler, Türkiye ekonomisinin dayanıklığına işaret etmektedir

*Destekleyici mali ve makroihtiyati politikalar , ekonomik faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri azaltmıştır

*2017 yılında ihracatın ekonomik büyümeye katkısı artacaktır

*Maliyet kaynaklı faktörlerin decikmeli etkisi yakın dönemde enflasynu yüksek seviyelerde tutacaktır

*Enflasyon görünümde belirgin bir iyileşme görünene kadar para politikaki sıkı duruş korunacaktır

*Türkiye ekonomisinde 2016 yılı üçüncü çeyreğinde yaşanan daralma geçici

*Öncü veriler 2017 yılı ilk çeyrekte büyümenin ılımlı olacağını gösteriyor, ikinci çeyrekte ise ekonomik aktivite hız kazanacak

*TÜFE Kasım ayından buyana gıda fiyatlarındaki baz etkisi, yüksek petrol fiyatları ve dövizdeki geçişkenlik etkisiyle keskin yükseldi

*Enflasyon Nisan ayında tepe noktasını gördükten sonra kademeli olarak aşağı gelecek

*Maliyet artırıcı faktörlerin gecikmeli etkisi enflasyonu kısa vadede yüksek seviyelerde tutacak