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Başkandan Altay tankı açıklaması: Yarın dahi imzalayabiliriz

19.10.2018 - 11:53
Başkandan Altay tankı açıklaması: Yarın dahi imzalayabiliriz | Ekonomi Haberleri

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Altay tankı görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz. İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA Finans Masası'na konuk oldu. Demir, Altay tankının seri üretimi için Karasu'daki yatırımın durduğu ve tank projesinin gecikeceği değerlendirmelerinin asılsız olduğunu kaydetti. Demir Altay tankının seri üretimi için sözleşme görüşmelerinin bittiğini belirterek "Yarın dahi imzalayabiliriz" dedi.

24 NİSAN'DA SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTI

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede 24 Nisan'da BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştı. Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verilmişti.

Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

'SİYASİ TARTIŞMALARIN F35 PROJESİ'NE ETKİSİ YOK'

F35 Projesi'ne değinen Demir: "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok." diye konuştu.


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