Başkan Çetinkaya yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası, 2018 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini TL'deki değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı 5 puan artırarak yüzde 13.4'e yükseltirken, Başkan Murat Çetinkaya enflasyon tahminlerden belirgin sapma olması halinde "tereddüt etmeden" ek sıkılaştırma yapılacağı sözü verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunda bu yıl ve gelecek yıl sonuna yönelik enflasyon tahminlerini Nisan raporuna göre sırasıyla 5 ve 2.8 puan yukarı güncelledi. Buna göre enflasyon 2018 yılı sonunda yüzde 70 olasılıkla yüzde 12.5 ile yüzde 14.3 aralığında orta noktası yüzde 13.4 olarak tahmin edildi. Nisan raporunda yıl sonunda yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında orta noktası yüzde 8.4 olarak tahmin edilmişti.

Yılın üçüncü enflasyon raporunda 2020 yılı sonu için de tahmin yer aldı. Daha önceki raporlarda içinde bulunulan yıl ve bir sonraki için tahmin yer alıyordu. Buna göre enflasyon 2020 yılı sonunda yüzde 4.8 ile yüzde 8.6 aralığında orta noktası yüzde 6.7 olarak tahmin edildi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 2018 yıl sonuna dair 5 puanlık yukarı güncellemenin 2.3 puanının petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı gelişmelere bağlı olarak TL cinsinden ithalat fiyatları varsayımının yukarı çekilmesinden kaynaklandığını belirtirken, bu güncellemede akaryakıt dışı enerji fiyatları üzerindeki petrol ve kur kaynaklı maliyet unsurlarının etkilerinin de dâhil edildiğini söyledi.

##$HABER_1448071$##

Raporda gıda fiyatları tahmini 2018 için bir önceki rapordaki yüzde 7'den yüzde 13'e, 2019 için yüzde 7'den yüzde 10'a güncellendi.

Öte yandan petrol fiyatları tahmini 2018 için bir önceki rapordaki 68 dolardan 73 dolara, 2019 için 65 dolardan 73 dolara revize edildi.

ING Bank Başekonomisti Muhammet Mercan, "TCMB enflasyon tahminlerini yükselterek piyasa beklentisi ile aradaki farkı daralttı. Çetinkaya da temkinli tonunu sürdürdü. TCMB'nin dezenflasyon sürecinde maliye politikasına daha fazla önem atfettiği düşünüldüğünde, seçimler öncesinde hayal kırıklığı yaratan bir dizi paketin ardından yeni OVP (muhtemelen Ağustos sonu/Eylül başı çıkacak) piyasalar için önemli olacak" dedi.

Reuters anketinde güncel yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı, yüzde 14'e yükselmiş durumda.

Çetinkaya gazetecilerin enflasyon tahminlerinin piyasa gerçekleşmelerine önceki raporlara kıyasla neden daha yakın olduğuna ve bu trendin önümüzdeki dönemde devam edip etmeyeceğine yönelik sorusuna, "Bu raporda piyasa tahminlerine biraz daha yakınsadı tahminlerimiz. Raporda yaptığımız değişikliklerden birisi riskler bölümü. Bu bölüm dikkatli incelenirse önümüzdeki dönemde de enflasyon raporunun olası bileşenlerinden birisi olacak. Tüm olası risk faktörlerini hangi kanallardan para politikası kararlarını ve enflasyon görünümünü etkileyebileceğini ve bu anlamda ne tarz tepkiler vereceğimizi burada paylaşıyoruz" yanıtını verdi.

TEREDDÜT ETMEDEN EK SIKILAŞTIRMA

Çetinkaya gazetecilerin soruları üzerine son PPK notunda da belirtildiği üzere gerekirse ek sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceklerini de söyledi.

Çetinkaya, "hangi sebeple olursa olsun sizle paylaştığımız enflasyon tahmin patikasından belirgin ve kalıcı bir sapma olacağı kanısı kurulda oluşursa gerekli adımlar atılır, bunun karşılığı ilave bir parasal sıkılaştırmaysa bu gerçekleştirilir" dedi ve ekledi:

"Zaten son kararımızda orta vadeli duruşumuza dair söylemimizi daha net bir hale getirdik. Uzunca bir süre para politikası sıkı duruşun korunacağını ifade ettik. Bu ilave sıkılaştırma gerekiyorsa ilave sıkılaştırmayı da kurul tereddüt etmeden gerçekleştirir."

MALİYE PARA POLİTİKASI EŞGÜDÜM İHTİYACI

Çetinkaya toplantıda konuşmasında ve soru cevap bölümünde para politikasına maliye politikasından gelecek desteğe de önemli atıfta bulundu.

"Maliye politikası eşgüdümü önümüzdeki dezenflasyon sürecinin önemli bileşenlerinden birisi. Burada eşgüdümü ve gelecek katkıyı takip ediyor olacağız" diyen Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Biz öncelikle maliye politikası-para politikası eşgüdümünün makro dengeleri sağlayıcı, ılımlı dengelenmeyi destek verici bir politika koordinasyonu olarak görüyoruz. Kısa vadede ne olabilir, kısa vadede harcama ve teşviklerin optimize edilmesi olabilir. Bunun elbette bütçeye yansımaları olacaktır."

Çetinkaya yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarla ilgili enflasyon gelişmelerinde fiyat istikrarını dikkate alan adımların zaten bir süredir atılmakta olduğunu da belirterek, "Bunların bütçe parametreleri dikkate alınarak enflasyon parametreleriyle uyumlu şekillenmesini bekliyoruz. Bu yönde bir iradenin de olduğunu görüyoruz. Tabii kritik nokta orta-uzun vadede bizim açımızdan vergi kompozisyonunun enflasyon oynaklığını azaltacak şekilde şekillenmesi. Kamu harcamalarında etkinliğin artırılması ve bu anlamda eşgüdümün kalıcı hale gelmesi. Burada yeni OVP'nin olumlu olacağını düşünüyoruz" dedi.

Gazetecilerin TCMB'nin son kararına ve burada bağımsız bir karar alıp almadığına ilişkin endişelere yönelik sorusuna yönelik ise Çetinkaya şöyle yanıt verdi:

"PPK, para politikasına ilişkin kararları tamamen enflasyon görünümünü dikkate alarak belirler. TCMB'ye yasayla verilmiş net bir hedef ve araç bağımsızlığı var. TCMB sosyal refaha katkıda bulunmak üzere fiyat istikrarının sağlanması amacı yönünde gereken adımları, gereken zamanda, kendi değerlendirmeleri çerçevesinde atar ve atmaya devam edecek."

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR