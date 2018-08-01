Başkan Bilecik: Döviz kuru ve faiz en büyük sorun

TÜSİAD Başkanı Bilecik, döviz kuru ve faiz seviyesiyle ilgili olarak "İş dünyası için en büyük sorun, bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur" şeklinde değerlendirdi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti. Bilecik, TÜSİAD’ın çalışmaları ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşündüğünü belirtirken, Bakan Albayrak'ın toplantısıyla ilgili olarak ise "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk" dedi.

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"KÖKTEN BİR VERGİ REFORMU ÇALIŞMASI GEREKİYOR"

Bilecik, "Faizlerin yüksek olması yatırım iştahını geride bıraktırıyor. (Döviz kuru ve faiz seviyesi) İş dünyası için en büyük sorun, bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur. Ekonominin daha dengeli büyümesine ihtiyacımız var. Vergisel düzenlemelerimiz bir miktar karışık. Kökten bir vergi reformu çalışması gerekiyor. Daha sade ve basit olmalı" şeklinde belirtti.

"BÜYÜME YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE OLACAK"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Biz bu yıl büyümenin yüzde 4'lerin kati suretle altında olmayacağını düşünüyoruz" diye ekledi. Bilecik, Brunson davasıyla ilgili olarak ise, ABD'nin Türkiye'ye verdiği mesajların kati surette kabul edilebilir olmadığını söyledi.

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