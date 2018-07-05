Başbakan Yıldırım'dan 'faiz' açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Başbakan Binali Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız. Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir" dedi.

"ÖNCELİK FAİZ VE ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKMEK"

"Para politikaları ile ilgili taahhütlerimiz ile kaynaklarımızın dengelenerek yönetilmesi lazım, bu dönemde en fazla ona dikkat edeceğiz" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Faizleri aşağı indirmek, dolayısıyla enflasyonu da aşağı çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alacağız" diye konuştu. Yıldırım, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak için iştahlı olduklarını belirtti.

MECLİS BAŞKANLIĞI İDDİALARI

Başbakan Binali Yıldırım yeni dönemde Meclis başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında "Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız" dedi.

"AK PARTİ OLARAK BU MESAJI ALDIK"

"Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun" diyen Yıldırım şunları söyledi:

"1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık." ifadesini kullandı. Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis'in daha etkin hale geleceğini belirten Yıldırım, "Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor."

YILDIRIM'IN KONUŞMALARINDAN SATIRBAŞLARI ŞÖYLE:

- Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak.

- Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız.

- Para politikalarıyla ilgili taahhütlerimizle kaynaklarımızın dengelenerek yönetilmesi lazım. Bu dönemde en fazla ona dikkat edeceğiz.

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