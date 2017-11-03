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Başbakan Yıldırım'dan 'enflasyon' açıklaması

03.11.2017 - 13:22

Başbakan Yıldırım enflasyonla ilgili olarak "Bu bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimizin önümüzdeki yıldan itibaren tek haneye düşürmek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım enflasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimizin önümüzdeki yıldan itibaren tek haneye düşürmek. Aldığımız önlemler var önümüzdeki zaman diliminde vatandaşlarımızla paylaşacağız. Sebeplerini biliyoruz ama sonuç önemli. Bizim beklentimizin üzerinden bir enflasyon var. Amacımız bunu daha aşağıya çekmek. Piyasanın ihtiyacı olan akit ihtiyacını daha fazla karşılayacağız.


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