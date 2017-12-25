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Başbakan Yıldırım: 110 bin personel alınacak

25.12.2017 - 08:40

Başbakan Yıldırım, "Yeni yılda kamuya 110 bin ilave personel alınacak" açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında kamuya 110,000 ek personel alınacağını söyledi. Kilis'te gazetecilere dün yaptığı açıklamada Yıldırım şunları söyledi:

"Gelecek yıl kamuya 36,000 sağlık personeli ve 20,000 öğretmen alınacak. Buna ilave olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 10,900, Adalet Bakanlığı'na 15,000 infaz koruma memuru ve zabıt katibi, Diyanet'e de 9,500 imam, müezzin ve Kuran öğreticisi olarak yeni personel istihdam edilecek."

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Bunların yanısıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2,000 meslek personeli alınacağını da dile getiren Yıldırım, üniversitelere de 4,000 öğretim elemanı ve 7,000 sağlık personeli atanacağını kaydetti.

Yıldırım, "Diğer idarelerimizin ihtiyaçları için ise 6,000 yeni personel alacağız. Böylece 2018 yılında kamuya ilave 110,000 personel almış olacağız" diye konuştu. 


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