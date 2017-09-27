Başbakan Yardımcısı Şimşek 3 yıllık yol haritasını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Şimşek Orta Vadeli Programı açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğine işaret ediyor

Küresel büyüme bu yıl hızlanmaya başladı

Euro Bölgesi'nde görülen toparlanma Türkiye için olumlu bir sinyal

Küresel enflasyonda ılımlı bir seyir söz konusu

Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğine işaret ediyor

Petrol fiyatlarında sınırlı bir artış bekleniyor

Petrol fiyatlarının 55-60 dolar seviyesinde seyredeceği varsayılmıştır

OVP'DE BÜYÜME VE ENFLASYON ÖNGÖRÜLERİ

Bu ve önümüzdeki 3 yıl için büyüme hedefi yüzde 5,5.

Program sonunda kişi başı gelirin 13 bin doları aşacağını tahmin ediyoruz.

Daha sürdürülebilir bir büyüme patikası hedefliyoruz.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyor.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9 ve 2020'de yüzde 9,6 olmasını öngörüyoruz.

2020 sonunca cari açık/GSYH oranının yüzde 3,9 olmasını öngörüyoruz.

Merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH oranının bu yıl yüzde 2, 2018-19'da yüzde 1,9, 2020'de yüzde 1,6 olmasını bekliyoruz.

OVP'DE POLİTİKA ÖNCELİKLERİ

*Kamu harcamalarında etkinlik artırılacak.

*Kamu yatırımlarında verimlilik artırılacak.

*Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacak.

HAL YASASI ÇIKARILACAK

*Toptancı hal yasası çıkarılacak.

*Kalıcı fiyat istikrarına odaklı para politikası sürdürülecektir.

*Emlak vergilerine yönelik mevzuat güncellenecek.

*BES gözden geçirilip, kapsamı genişletilecek.

İKİ BANKA YAPILANDIRILACAK

*Emlak Bankası ve Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak.

*Faizsiz finansal sistem geliştirilecek, turizm stratejileri yenilenecek.

*Eximbank ödenmiş sermayesi artırılacak.

*Öğretmen Akademisi kurulacak.

*Kadınların istihdama katılması amacıyla bakım hizmetleri geliştirilecek.

*Kayıtdışı istihdamı daha da azaltacak

*TÜBİTAK ve enstitüler yeniden yapılandırılacak. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak, yerel bilgi platformları desteklenecek. Uydu iletişim kapasitemiz artırılacak. Yeni nesil erişim şebekeleri yaygınlaştırılacak. Büyük OSB'lerde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacak.

*Büyük ölçekli tarımsal işletme modeline geçiş desteklenecek. Su kullanımı etkinleştirilecek. Tarımsal destekler yeniden gözden geçirilecek.

*Bürokratik izin, onay ve işlemler elektronik ortama aktarılarak, sürecin hızlandırılması ve kalitesi artırılacak. ÇED raporları azami iki ay içinde sonuçlandırılacak

Banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası geliştirilecek.

YILDIRIM ORANLARI VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım, daha önceki açıklamasında 2017, 2018 2019 ve 2020 yıllarında OVP'de büyüme hedefinin yüzde 5,5 olacağını söylemiş, işsizlik oranının bu yıl için yüzde 10,8, 2018'de yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9, 2020'de yüzde 9,6 olarak öngörüldüğünü açıklamıştı.

Yıldırım'ın açıkladığı OVP tahminlerine göre enflasyon 2017'de yüzde 9,5, 2018'de yüzde 7, 2019'da yüzde 6 ve 2020'de yüzde 5 olarak öngörülüyordu.