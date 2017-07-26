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Başbakan yardımcılarının görev listesi yayımlandı

26.07.2017 - 08:34

Başbakanlıkla ilgili kurumların başbakan yardımcıları arasındaki dağılımı ve görevler listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakanlıkla ilgili kurumların Başbakan yardımcıları arasındaki dağılımı ve görevler listesi yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan listeye göre, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, ve Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği doğrudan Başbakan Yıldırım'a bağlandı.

Ekonomik konularda Başbakan adına genel koordinasyonu yürütecek olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Merkez Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası'ndan sorumlu olacak.

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Hükümet sözcülüğü, TBMM ile ilişkiler ile Danıştay ile ilişkiler görevlerini yürütecek Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı bağlandı.

Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi, reformların ve yatırımların koordinasyonu ve izlenmesi görevlerini yürütecek olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, RTÜK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu bağlı olacak.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi, insan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon görevlerini yürütürken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan sorumlu olacak.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise Medeniyetler İttifakı Projesinin yürütülmesi, 100. Yıl Anmaları ile ilgili konuların koordinasyonu görevlerin, yürütecek ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden sorumlu olacak.

Listeye göre, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde "Müzakere Heyeti Başkanlığı" ve "Başmüzakereci" görevi Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yürütülecek. 


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