Başbakan Alman şirketlerine ne mesaj verdi?

Alman şirketleri ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, "Sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz" dedi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Türkiye'de faaliyet gösteren önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'deki toplam ihracatları 10 milyar dolar, yatırımları ise yaklaşık 20 milyar avro olan firma temsilcileriyle istişarelerde bulunan Yıldırım, şirket yöneticilerinin önerilerini dinledi.

Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Almanya ile siyaseten yaşanan gerginliğin geçici olduğunu belirterek, "En az yarım asırdan beri Türkiye'de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Almanya ile ilişkilerin çok köklü bir geçmişinin olduğuna işaret eden Yıldırım, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşı da düşünüldüğünde bu ülke

ile ilişkilerin kalıcı olarak olumsuz bir şekilde seyretmesinin hem Almanya hem de Türkiye açısından akla ziyan bir durum olduğunu bildirdi.

"ÖRGÜTLERE ALAN AÇILMASI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'de istihdam oluşturan, Türk ekonomisinin gücüne güç katan şirketlerin beklentilerini ilk ağızdan dinlemek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birkaç gündür konuşulan bir konu var. Türkiye'de iş yapan Alman şirketlerine bir soruşturma başlatıldığı yönünde. Bizim resmi kurumlarımız nezdinde kesinlikle böyle bir soruşturma yok. Bizim Almanya'dan beklentimiz PKK ve FETÖ ile doğrudan ilişkili veya onlara destek veren yapılara karşı daha tutarlı bir durum içine girmesi, onlara alan açılmaması. Bunlar, bu ülkenin düşmanıdır, bu ülkenin hayrına bir faaliyet yapmıyorlar. Dolayısıyla bu örgütlere alan açılması bizi rahatsız ediyor, ikili ilişkilerimizi zehirliyor. Ülkeler arasında husumet olmaz, ülkeler arasındaki dostluk da husumet de gelip geçicidir ama bunun hasar bırakmadan yönetilmesi de siyasetçilerin en önemli sorumluluğudur.

İlişkilerde gerginliği tırmandırmaktan yana değiliz. Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. Bu ülkenin kanunlarına göre çalışıyorsunuz ve bazılarınız 60 yıldan beri bu ülkede faaliyet gösteriyor." Toplantıya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

'AVRUPA İLE İYİ İLİŞKİLER KURULMASI KONUŞULDU'

Şahinler Holding Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin toplantı sonrasında Çankaya Köşkü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecekte Türkiye'ye yatırım gelmesi için Avrupa ile iyi ilişkiler kurulması konuşuldu. Büyük şirketler ile Ekonomi Bakanı'nın da katılacağı toplantılar düzenlenmesi kararı alındı" dedi.

Şahin şöyle devam etti:

"Türk-Alman ilişkilerinde yaşananların mümkün olduğu kadar ekonomiye yansımayacak şekilde ele alınması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Şu andaki şirketlerin çalışmasına ne hükümet tarafından engel olunduğunu ne şikayet aldıklarını hükümet tarafı bize iletti."

Şahin, "Ancak gelecekteki yatırımlar için sorunlar olabilir. Bu sorun çözülmeli. Sonbaharda CEO'larla Almanya'da belki bir toplantı düzenlenecek. Hükümet kanadı yatırımlarla ilgili endişeleri ortadan kaldıracaklarını söylediler" ifadesini kullandı.

TEMSİL EDİLEN ŞİRKETLER:

Kaynaklar Yıldırım'ın davetinde temsil edilen şirket ve kurumlar arasında, Bosch, Siemens, Mercedes, Metro Grup, Thyssen Krupp, Frankfurt Messe, Statkraft, Krone, BASF, PWC, Media Markt ve EBRD'nin bulunduğunu da bildirdiler.

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