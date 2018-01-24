"Bankamıza açılan bir dava yok"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, bankaya doğrudan açılan bir davanın söz konusu olmadığını ifade ederek "Ancak Biz Halkbank olarak yüzde 49'u halka açık olan, yüzde 80'i yabancılara ait olan bir banka olarak biz ABD'li hukuk firmasıyla anlaştık. Bu firma üzerinden ABD'li ilgili kuruluşlarla iletişime geçtik. Her yıl denetlensek de, bununla yetinmedik, bağımsız inceleme firmasını davet ederek inceleme süreci başlattık. Bu hukuki ve teknik bir süreçtir" dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, önemli açıklamalarda bulundu. Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Halkbank 2017'de nakdi kredilerde yaklaşık yüzde 28'lik büyüme gösterdi, sektör ortalamasının üzerinde

* Halkbank hiçbir yükümlülüğünü gününde ödememezlik yapmadı, bu hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki borçlanmalar için geçerli

* Halkbank geçen yıl sektör ortalamasının üzerinde mevduatta yüzde 28'lik büyüme gösterdi

* Önümüzdeki dönemde Sırbistan'daki bankamızda sermaye artışı planlıyoruz

* Balkanlarda tecrübesi olan bir bankayız, önümüzdeki dönemde bu coğrafyada uygun koşullar olduğunda Moldova, Hırvatistan, Macaristan gibi ülkelerde faaliyet yakalayabiliriz

* Halkbank ABD'nin İran yaptırımlarına uymuştur ve uymaya da devam edecektir

* İran'a yaptırımlar konusunda 1979'dan bu yana düzenlemeler var, Halkbank da yaptırımları izleyen özel ekibi kanalıyla bunları izlemiştir ve ihlal etmemiştir

* ABD'deki İran yaptırımlarının ihlali davası Halkbank'a doğrudan açılmış bir dava değildir, davaya Halkbank taraf değildir

* Ancak biz Halkbank olarak uluslararası piyasalarla iş yapan bir banka olarak ABD'li bir hukuk firması ile anlaştık ve ABD'li ilgili kuruluşlarla iletişime geçtik

* Halkbank olarak bağımsız uluslararası bir inceleme firmasını davet ederek, bankamızda araştırma ve inceleme sürecini başlattık

* ABD'li kurumlarla iletişimimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor

* Bu süreç sonunda ortaya çıkacak olan tablo doğrultusunda, bir yanlış ya da problemli işlem tespiti yapılırsa o zaman ayrı konuşulur

* İncelemeler sonunda, sonucu ABD'li ilgili kuruluşlara tebliğ edeceğiz

* Önümüzdeki dönemde de uluslararası uyum politikamızı, ABD düzenlemelerine uyumu daha da güçlendirecek şekilde süreçlerimizi ele alacağız

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