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Bankaların tarıma kredi desteği 105 milyar lirayı aştı

13.11.2019 - 11:54
Bankaların tarıma kredi desteği 105 milyar lirayı aştı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörü tarım alanında faaliyet gösteren firmalara kredi desteği sağlarken, bu alandaki kredilerin stoku eylül sonu itibarıyla 105 milyar 266 milyon liraya ulaştı.

Türkiye'nin tarımda üretim ve verimi artırmak adına verdiği destek ve teşviklerin yanı sıra kredi faizlerindeki düşüş, tarım alanında yatırım yapanları harekete geçirdi. Stratejik alanlardan biri olarak görülen tarıma bankalar, "tarım bankacılığı" özelinde finansal destek sağlıyor.

Çiftçilerin, üreticilerin ya da tarım alanında faaliyet gösteren şirketlerin tohum, mazot, yem, zirai ilaç, ekipman ve işletme sermayesi gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bankalar, ön ödemesiz, hasatta ödemeli ve esnek ödemeli kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

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AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün tarım alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku 9 ayda yüzde 4,9 artarak 105 milyar 266 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın sonunda 100 milyar 339 lira düzeyinde bulunan kredi stoku, 9 aylık dönemde 4,9 milyar lira artış gösterdi.

Tarım sektöründeki 105 milyar 266 milyon liralık kredi bakiyesinin 28,6 milyar lirası kısa vadeli, 71,9 milyar lirası orta ve uzun vadeli, 4,8 milyar lirası ise takipteki kredilerden oluştu.

BALIKÇILIK SEKTÖRÜNE 2,5 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bankaların balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku eylül sonunda 2 milyar 512 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın sonunda 2 milyar 443 milyon lira seviyesinde bulunan kredi stoku, 9 aylık süreçte 69 milyon lira artış gösterdi.

Geçen yılın sonunda 1 milyar 727 milyon lira olan kereste ve orman ürünleri sektörünün bankalardan kullandığı kredilerin stoku ise 2019'un eylül sonunda 1 milyar 729 milyon liraya yükseldi.


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