Bankaların mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 27 milyar 386 milyon 502 bin lira artarak 2 trilyon 271 milyar 163 milyon 411 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Eylül ile biten haftada 27 milyar 386 milyon 502 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 271 milyar 163 milyon 411 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,22 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,62 artışla 1 trilyon 33 milyar 128 milyon 798 bin lira yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,13 artışla 1 trilyon 120 milyar 447 milyon 683 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 415 milyon dolar azalarak 182 milyar 649 milyon dolara geriledi. Bunun 169 milyar 736 milyon doları mevduat bankaları ve 12 milyar 913 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 140 milyar 77 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 323 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 637 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 699 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,24 azalışla 402 milyar 215 milyon 62 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,89 düşüşle 369 milyar 358 milyon 128 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,03 gerileyerek 127 milyar 216 milyon 667 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 326 milyon 239 bin lirası konut, 5 milyar 739 milyon 413 bin lirası taşıt ve 211 milyar 149 milyon 410 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 7 Eylül ile biten haftada 18 milyar 490 milyon 499 bin lira azalarak 2 trilyon 569 milyar 247 milyon 681 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,52 artış gösterdi.

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