‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Sonraki Haber › 328 fondan 121 tanesi yükseldi 328 fondan 121 tanesi yükseldi

Bankaların mevduatı arttı

13.09.2018 - 15:19
Bankaların mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 27 milyar 386 milyon 502 bin lira artarak 2 trilyon 271 milyar 163 milyon 411 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Eylül ile biten haftada 27 milyar 386 milyon 502 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 271 milyar 163 milyon 411 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,22 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,62 artışla 1 trilyon 33 milyar 128 milyon 798 bin lira yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,13 artışla 1 trilyon 120 milyar 447 milyon 683 bin lira oldu.

##$HABER_1449096$##

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 415 milyon dolar azalarak 182 milyar 649 milyon dolara geriledi. Bunun 169 milyar 736 milyon doları mevduat bankaları ve 12 milyar 913 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 140 milyar 77 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 323 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 637 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 699 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,24 azalışla 402 milyar 215 milyon 62 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,89 düşüşle 369 milyar 358 milyon 128 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,03 gerileyerek 127 milyar 216 milyon 667 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 326 milyon 239 bin lirası konut, 5 milyar 739 milyon 413 bin lirası taşıt ve 211 milyar 149 milyon 410 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 7 Eylül ile biten haftada 18 milyar 490 milyon 499 bin lira azalarak 2 trilyon 569 milyar 247 milyon 681 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,52 artış gösterdi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Sonraki Haber › 328 fondan 121 tanesi yükseldi 328 fondan 121 tanesi yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.760 Değişim: 0,36% Hacim : 9.181 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.377 14.09.2018 Yüksek 96.299
Açılış: 94.419
6,1619 Değişim: -0,04%
Düşük 6,1619 15.09.2018 Yüksek 6,1645
Açılış: 6,1645
7,1746 Değişim: 0,67%
Düşük 7,0488 15.09.2018 Yüksek 7,2210
Açılış: 7,127
236,53 Değişim: 0,72%
Düşük 233,49 14.09.2018 Yüksek 238,47
Açılış: 234,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.