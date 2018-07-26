‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı Sonraki Haber › Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bankaların kredi hacmi düştü

26.07.2018 - 14:56
Bankaların kredi hacmi düştü

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 705 milyon lira azalarak 2 trilyon 450 milyar 186 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 20 Temmuz ile biten haftada 8 milyar 705 milyon lira azaldı. AA' da yer alan habere göre; söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 458 milyar 891 milyon liradan 2 trilyon 450 milyar 186 milyon liraya indi. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 456 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 233 milyar 643 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 15 milyar 530 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 78 milyar 493 milyon liraya geriledi.

##$HABER_1447946$##

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 997 milyon lira azalarak 420 milyar 808 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 201 milyar 297 milyon lirası konut, 7 milyar 161 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 349 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 997 milyon lira gerileyerek 384 milyar 546 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,6 azalışla 93 milyar 462 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 554 milyon lirası taksitli, 49 milyar 908 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 20 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 20 milyar 870 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,5 yükselişle 453 milyar 699 milyon liradan 460 milyar 615 milyon liraya çıktı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı Sonraki Haber › Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.817 Değişim: -0,58% Hacim : 10.420 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.537 26.07.2018 Yüksek 96.681
Açılış: 95.776
4,8683 Değişim: 2,00%
Düşük 4,7723 26.07.2018 Yüksek 4,8843
Açılış: 4,7727
5,6746 Değişim: 1,35%
Düşük 5,5994 26.07.2018 Yüksek 5,7038
Açılış: 5,59935
191,40 Değişim: 1,25%
Düşük 189,01 26.07.2018 Yüksek 192,62
Açılış: 189,03
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.