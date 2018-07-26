Bankaların kredi hacmi düştü

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 705 milyon lira azalarak 2 trilyon 450 milyar 186 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 20 Temmuz ile biten haftada 8 milyar 705 milyon lira azaldı. AA' da yer alan habere göre; söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 458 milyar 891 milyon liradan 2 trilyon 450 milyar 186 milyon liraya indi. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 456 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 233 milyar 643 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 15 milyar 530 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 78 milyar 493 milyon liraya geriledi.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 997 milyon lira azalarak 420 milyar 808 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 201 milyar 297 milyon lirası konut, 7 milyar 161 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 349 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 997 milyon lira gerileyerek 384 milyar 546 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,6 azalışla 93 milyar 462 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 554 milyon lirası taksitli, 49 milyar 908 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 20 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 20 milyar 870 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,5 yükselişle 453 milyar 699 milyon liradan 460 milyar 615 milyon liraya çıktı.

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