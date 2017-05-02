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Bankaların kârı sert yükseldi

02.05.2017 - 16:25

Bankacılık sektörünün birinci çeyrek net kârı yüzde 65 artışla 13.5 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün net kârı yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 65 artarak 13.5 milyar liraya yükselirken, sadece Mart ayındaki kârı yüzde 39.2 artışla 5.1 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün aktifleri Mart sonunda 2016 sonuna göre yaklaşık yüzde 5 artarak 2.87 trilyon lira oldu. Aktiflerde geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış ise yüzde 19 oldu.

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Sektörün kredileri Mart sonunda 1.83 trilyon lira ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 arttı. Krediler 2016 sonuna göre ise yüzde 5.5 arttı.

TL krediler Mart ayında 2016 aynı döneme kıyasla yüzde 17.1, Şubat'a kıyasla yüzde 3.2 arttı.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik standart rasyosu ise yüzde 16.05 oldu. Bu oran geçen sene Mart'ta yüzde 15.49'du.

Sektörün brüt takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı da yüzde 3.21 olarak gerçekleşti. Geçen yıl Mart ayında bu oran yüzde 3.28'di.


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