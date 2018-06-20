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Bankalara ilk beş ayda 8,9 milyon çek ibraz edildi

20.06.2018 - 11:40
Bankalara ilk beş ayda 8,9 milyon çek ibraz edildi

Bu yılın ocak-mayıs döneminde bankalara ibraz edilen çek sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 8,9 milyon adet oldu. İbraz edilen çeklerin parasal tutarı, yüzde 20 artışla 377 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, mayıs ayı çek raporunu yayımladı. Rapora göre, bu yılın ocak-mayıs döneminde bankalara ibraz edilen 462 bin keşideciye ait 8,9 milyon çekin toplam tutarı 377 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 20, çek adedi yüzde 3 artarken, keşideci sayısı yüzde 1 azaldı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 23 bin keşideciye ait 174 bin adet çekin toplam tutarı 8,1 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 12 bin keşideciye ait toplam 1,2 milyar lira tutarındaki 30,6 bin adet çek daha sonra ödendi.

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Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 1 artarken, keşideci sayısı yüzde 24 ve adet yüzde 21 azaldı. 

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 2,3, adet olarak ise 0,1 puan düşerek yüzde 2,1 oldu.

Rapora göre, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak kayıtlara geçti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise yüzde 8,3 ile Osmaniye, yüzde 7,2 ile Mardin, yüzde 5,2 ile Artvin, yüzde 4,8 ile Yalova ve yüzde 4,6 ile Bingöl olarak sıralandı.


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