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Bankalar yöneticilerini paraya boğdu

13.03.2018 - 13:11 | Son Güncelleme :

Bankalar her yılın sonunda yatırımcısını da yöneticilerini de sevindiriyor. Bankaların faaliyet raporları ve finansal tablolarına göre geçen yılın sonunda 803.6 milyon lirayı kilit yöneticilerine dağıttılar. Birincilik 150.7 milyon lira ile Garanti’de.

Şebnem TURHAN

2017 yılında 49.1 milyar lira kar ile tüm zamanların rekorunu kıran bankalar, yatırımcılarına temettü dağıtacakları gibi yönetim kurulu ve üst, kilit yönetimlerini de sevindirdi.  Bankaların finansal tabloları ve faaliyet raporlarından derlenen verilere göre 2017 sonunda yönetim kurulu ile kilit yöneticilerini en çok sevindiren banka 150 milyon 727 bin lira ile Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası 2017’de 6.4 milyar lira kar etmişti.

803.6 MİLYON LİRA

İkincilik QNB Finansbank’ta. QNB Finansbank yönetim kurulu ve yönetimde söz sahibi olanlara 94 milyon 806 bin lira fayda sağladı. 7.9 milyar lira ile yılın kar şampiyonu Ziraat Bankası ise sadece 29 milyon 394 bin lira verdi ve bankalar arasında 9’uncu sırada yer aldı. 20 banka yönetim kurulu ve kilit yöneticilerine 803 milyon 652 bin lira ödemiş oldu. 20 banka arasında en az veren ise 2 milyon 717 bin lira ile Ziraat Katılım oldu. 


Etiketler

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  • bankalar karı
  • bankalar
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