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Bankalar faizden 113.4 milyar lira kazandı

07.02.2018 - 12:16 | Son Güncelleme :

Bankalar geçen yıl tam 113.4 milyar lira net faiz geliri elde etti. Kredilerden aldıkları faiz 200.2 milyar lira olurken, mevduata verdikleri faiz 93.5 milyar lira olarak belirlendi.

Şebnem TURHAN

Bankalar iyi bir yılı geride bırakıyor. Bu kar rakamlarına olduğu kadar gelirlerine de yansıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 2017 verileri net faiz gelirinin 2016’ya göre yüzde 24.15 artarak 113 milyar 402 milyon liraya çıktığını ortaya koyuyor. Bankaların faiz gelirlerini kalem kalem inceleyelim;

KREDİLERDEN 200.2 MİLYAR LİRA FAİZ ALDILAR

Kredilerden alınan faizler yüzde 25.5 artışla 200 milyar 235 milyon liraya ulaştı. Bunun 47.2 milyar lirası tüketici kredilerinden alınan faizlerden, 9 milyar lirası kredi kartlarından alınan faizlerden, 30 milyar lirası da taksitli ticari kredilerden alınan faizlerden oluştu. Asıl kredi faizi geliri ise 113.8 milyar lira ile diğer kredilerden alınan faizlerden geldi. Bunlar ticari kredileri kapsıyor. En büyük faiz işletmelere verilen kredilerden alındı.

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Takipteki alacaklardan aldıkları faizler ise 1.2 milyar lira. Bankaların birbirinden aldığı faiz 4.6 milyar, para piyasası işlemlerinden ise 1 milyar lira faiz geliri elde ettiler. Satılmaya hazır menkul değerlerin faiz geliri ise 25 milyar lira.

MEVDUATA 93.5 MİLYAR LİRA FAİZ VERDİLER

Bir de faiz giderleri var tabii ki. Bunların başında mevduata verilen faizler geliyor. 93.5 milyar lira mevduat faizi ödeyen bankalar, bankalara 14.3 milyar lira faiz ödedi. Para piyasası işlemleri için verdikleri faiz miktarı ise 9.1 milyar lira. Toplam faiz gideri 134 milyar lira oldu.


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