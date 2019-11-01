Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 21 milyar 587 milyon 940 bin lira azalarak 2 trilyon 498 milyar 21 milyon 841 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 25 Ekim ile biten haftada 21 milyar 587 milyon 940 bin lira azalarak 2 trilyon 519 milyon 609 bin 781 liradan 2 trilyon 498 milyar 21 milyon 841 bin liraya geriledi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,79 artışla 1 trilyon 160 milyar 51 milyon 923 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,24 azalışla 1 trilyon 235 milyar 795 milyon 980 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 214 milyon dolar yükselerek 225 milyar dolar 366 milyon dolara çıktı. Bunun 204 milyar 466 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 900 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

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Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 176 milyar 368 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 607 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 472 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 19 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,84 artarak 417 milyar 422 milyon 547 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,33 azalışla 363 milyar 76 milyon 988 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,71 artarak 146 milyar 243 milyon 339 bin liraya çıktı. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 92 milyon 99 bin lirası konut, 4 milyar 414 milyon 298 bin lirası taşıt ve 233 milyar 916 milyon 150 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 25 Ekim ile biten haftada 344 milyon 808 bin lira azalarak 2 trilyon 473 milyar 403 milyon 364 bin liraya indi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,46 artış gösterdi.

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